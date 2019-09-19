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Видео: Филипп Киркоров озвучил австрийского полководца

Новости
    19.09.2019, 12:56
Текст:   Олег Усков

На озвучке анимационной ленты студии "Союзмультфильм" "Суворовъ", обещанной к премьере на следующий год, поработал и "король российской эстрады" Филипп Киркоров.

Фото: Павел Смертин/ ТАСС
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Публикуя соответствующее видео, об этом сообщает KP.RU, уведомляя: голосом Филиппа Бедросовича заговорил австрийский генерал - "жестокий, расчетливый выскочка".

Кроме того, в одной из ключевых сцен мультфильма Киркоров дополнительно споет песню.

Сюжет 3D-ленты развернется на фоне реальных исторических событий - швейцарского похода Суворова через Альпы. Обещано, что персонаж, которому Филипп подарил свой голос, Франц фон Вейротер, будет "плести интриги и попытается погубить великого русского полководца и его войско".

Как охарактеризовал Киркоров фон Вейротера, тот "храбрый, но жесткий, грубый и хитрый", наделен всеми качествами выскочки и отличный манипулятор. Характеру персонажа Филиппа присущи "расчетливость, хладнокровие, безжалостность и жажда власти".

При этом певец уточняет, что голос Вейротера - "главный инструмент его харизмы".

Рассказывая о работе над ролью, Филипп отметил, что поскольку генерал этот - австриец, он, Киркоров, "пробовал разные произношения, добавляя акценты".

"Больше всего информации детская психика извлекает из звучания голоса, его тембра, интонаций, пауз и акцентов, а не из семантики", - пояснил артист, заключив, что именно исходя из данного в звучание своего голоса вкладывал максимум энергии - "чтобы дети это чувствовали".

Самого Суворова озвучит Константин Хабенский. Других персонажей - Юлия Рутберг, Анна Ардова, Алексей Демидов и Антон Макарский.

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