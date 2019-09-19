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Вышел трейлер экодрамы "Темные воды"

Новости
    19.09.2019, 17:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале компании Focus Features стремительно набирает просмотры трейлер "Темных вод" (Dark Waters). Чему зарука - надежный актерский состав: Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Билл Пуллман.

Фото: youtube.com/ Hulu
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"Воды" - драматический экотриллер. В основе - реальная история.

Руффало играет юриста Роберта Билотта, раскрывающего жуткий секрет могущественной химической корпорации, ведущей к смертям людей и животных. В частности - 190 коров фермерского стада на малой родине Роберта, куда он приезжает погостить.

Билотт внезапно показывает себя ответственным и чистоплотным адвокатом, приступает копать… но вскрытое оказывается столь нелицеприятным и масштабным, что опасность теперь грозит не только его жизни, но и жизням его близких.

Режиссер ленты - Тодд Хейнс ("Бархатная золотая жила", "Вдали от рая").

Американская премьера - 22 ноября. О российской пока данных нет.

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