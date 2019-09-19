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19.09.2019 16:43
Рубрика: Власть

За ложное заключение эксперта смогут посадить на пять лет

Текст: Татьяна Замахина
Нечистых на руку экспертов за заведомо ложные показания на доследственном этапе будут серьезно наказывать. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В настоящее время уголовная ответственность установлена лишь для экспертов, работающих на стадии предварительного расследования или в суде.

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После вступления закона в силу наказание теперь будет грозить тем, кто проводит экспертизы и выдает заключения еще до возбуждения уголовного дела, то есть на этапе проверки сообщения о преступлении.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (один из авторов) отметил, что новый закон будет касаться проведения судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, а также почерковедческой экспертизы. Или, например, экспертизы веществ в случае сообщения о незаконном обороте наркотических средств, взрывчатых веществ и т.д.

Новшества позволят усилить защиту прав граждан на доступ к правосудию, ограждая от возможных злоупотреблений со стороны нечистых на руку экспертов, чьи заключения зачастую имеют решающее значение для возбуждения уголовного дела или отказа в нем, отметил Крашенинников.

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Ложные показания на доследственном этапе будут чреваты для эксперта штрафом до 80 тыс. рублей. Кроме того, его могут оштрафовать на сумму зарплаты или иного дохода за период до шести месяцев. Альтернатива - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 3 месяцев.

- Если же такое ложное заключение приведет к возбуждению дела по обвинению в тяжком или особо тяжком преступлении, то наказанием могут стать принудительные работы либо лишение свободы на срок до 5 лет, - уточнил один из авторов, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

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