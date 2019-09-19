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19.09.2019 18:58
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Женщины вносят особый вклад в развитие мира

19 сентября в Китае опубликована Белая книга о прогрессе в женском вопросе за прошедшие 70 лет с момента основания КНР, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В книге "Равенство, развитие и общедоступность: прогресс в женском вопросе за 70 лет со дня основания КНР" всесторонне представлены достижения китайских женщин в отношении равноправия и отстаивания демократических прав, участия в экономическом развитии и равноправного использования результатов реформ и развития в стране. Продемонстрирован важный вклад, внесенный китайскими женщинами в дело глобальной защиты прав и интересов всех женщин.

С начала своего существования в 1949 году КНР всегда придавала и придает большое значение защите прав и интересов женщин. В законодательном порядке был закреплен принцип равенства полов в избирательном праве и процессе, в правах на управление делами государства. Этот принцип был включен в доклады 18-го и 19-го съездов КПК.

За 70 лет женщины Китая значительно повысили свой социальный статус, ныне их права полностью обеспечены, что позволило им стать значимой силой в общественного прогресса страны.

Сейчас женщины в Китае составляют более 40 процентов занятого населения, они работают во всех областях народного хозяйства. Достаточно вспомнить первую китайскую женщину-тайконавта Лю Ян, успешно совершившую космический полет, женщину-ученого Ту Юю, лауреата Нобелевской премии, а также то, что в число 42 соотечественников, удостоенных на днях государственных наград и званий в связи с 70-летием образования КНР, вошли 8 женщин. Каждый шаг в прогрессе современного Китая не может обойтись без участия и вклада китайских женщин. Знаменитый руководитель Китая Мао Цзэдун в свое время похвалил их за то, что они могут "поддерживать половину неба", имея в виду, что женщины играют равную с мужчинами роль в семье и обществе.

Международная консалтинговая компания McKinsey в 2017 году опубликовала доклад, в котором говорится, что вклад китайских женщин в ВВП страны составляет 41 процент. По этому показателю страна находится на первом месте в мире.

Китайские женщины также внесли и вносят огромный уникальный вклад в развитие женского движения во всем мире. В 1995 году на 4-й Всемирной женской конференции в Пекине были приняты Пекинская декларация и Программа действий. Они определили стратегические цели и политические рамки, направленные на содействие равенству полов и на обеспечение прав женщин. На Всемирном женском саммите в Пекине в 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью, в которой глубоко изложена позиция Китая по содействию равенству полов и всестороннему развитию женщин, что придало новую силу женскому движению во всем мире.

Все более явной и значимой становится роль китайских женщин в международных делах. В настоящее время около 1000 из них участвуют в миротворческих операциях ООН, и это число является самым большим в мире. Первая женщина-командир Китая Мао Пин, которая выполняла миротворческую задачу за границей, награждена премией "Выдающиеся женщины" правительством Ливана. Она также известна как "Посол китайской культуры".

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