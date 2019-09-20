Беларусь и Республика Сербская укрепляют отношения

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ), министром территориального планирования, строительства и экологии РС Сребренкой Голич, в ходе которой достигнута договоренность о проработке вопросов в части поставок белорусской сельскохозяйственной техники и продуктов питания, а также по обмену опытом в сфере науки и образования, в агропромышленном комплексе. Об этом сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Подчеркивается, что дополнительным импульсом для развития двухсторонних отношений послужил недавний визит в Республику Беларусь сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика и его встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Отмечен значительный потенциал по развитию взаимовыгодного сотрудничества, реализацию которого необходимо активировать.

Напомним, что в июне Милорад Додик посетил церемонию открытия II Европейских игр в Минске и встретился с белорусским президентом Александр Лукашенко.

Тогда глава белорусского государства подчеркнул, что рад приветствовать в стране Милорада Додика, с которым встречался 19 лет назад. "Очень жаль, что мы встречаемся редко, но хорошо, что, наконец, встретились и как раз в нужный момент", - заметил он. "Мы очень внимательно следим за развитием вашей страны. Вы знаете мое мнение о прежней Югославии, о той ситуации, которая складывалась в ее бывших республиках. У нас были неплохие отношения с Югославией. У нас неплохие отношения складываются с Сербией. У нас есть отношения с Боснией и Герцеговиной, но этого недостаточно. Мы можем гораздо больше. И в связи с этим ваш визит очень важен", - сказал Александр Лукашенко.

В свою очередь Милорад Додик отметил, что ценит усилия белорусского лидера сделать страну стабильной и процветающей. Сербский лидер поделился своими впечатлениями от визита в Минск. По его словам, столица Беларуси - красивый и чистый город. Особое внимание политик обратил на уверенное развитие страны.