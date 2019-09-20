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20.09.2019 14:52
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

ЕАКОП договорилась о сотрудничестве с Монгольским ведомством по интеллектуальной собственности IPOM

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) в ходе деловой встречи 19 сентября приняла делегацию Ведомства по интеллектуальной собственности Монголии (IPOM). Во время визита руководитель департамента промышленной собственности IPOM Урангэрэл Сумия ознакомилась с деятельностью ЕАКОП и новейшими программными продуктами, разрабатываемыми Конфедерацией. Стороны наметили пути дальнейшего сотрудничества.
Фото: Пресс-служба IP Академии Фото: Пресс-служба IP Академии
Фото: Пресс-служба IP Академии

Как заявил генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский, "монгольские коллеги нацелены на активное сотрудничество с нашей организацией в сфере интеллектуальной собственности. В числе их приоритетных задач - рост конкурентоспособности интеллектуального капитала республики, развитие цифровых технологий, повышение информационной безопасности, обмен опытом в сфере авторского и патентного права, эволюция рынка интеллектуальных прав и его успешная коммерциализация. Монгольская сторона проявила колоссальный интерес к деятельности ЕАКОП и технологическим решениям, которые мы разрабатываем и внедряем на евразийском пространстве. Со своей стороны, будем рады оказать содействие монгольскому партнеру в практике управления интеллектуальной собственностью и внедрению лучших технологических решений".

Представители монгольской делегации отметили необходимость развития интеграционного движения в сфере интеллектуальной собственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они особо подчеркнули, что ключевую роль в этом процессе играет ЕАКОП.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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"Мы впечатлены достижениями ЕАКОП, уровнем экспертов, работающих с Конфедерацией. Уверены, что сотрудничество между нашими организациями имеет большую перспективу, и в скором времени наше взаимодействие приобретет конкретные формы и станет отправной точкой нового этапа развития сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности между нашими странами", - заявила руководитель департамента промышленной собственности IPOM Урангэрэл Сумия.

Делегация IPOM выразила заинтересованность во внедрении технологических разработок ЕАКОП - программного комплекса "Гиперграф" и цифрового сервиса FONMIX, позволяющих вывести деятельность авторских обществ на уровень международных стандартов.

Также Урангэрэл выразила интерес к образовательным проектам в сфере интеллектуальной собственности, реализуемым ЕАКОП, отметила необходимость развития кадрового потенциала монгольских авторских обществ и других институций, связанных с оборотом прав и объектов интеллектуальной собственности.

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