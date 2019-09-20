Иран даст решительный ответ на агрессию США

Иран намерен ответить пропорционально от Средиземного моря до Индийского океана на возможное нападение США и их союзников. С таким заявлением выступил старший помощник духовного лидера Исламской Республики генерал-майор Яхья Рахим Сафави.

"Если американцы задумали заговор против нас, то Иран ответит им от Средиземного и Красного морей до Индийского океана", - приводит слова Сафави агентство Tasnim.

При этом иранский военный подчеркнул, что нападение на Иран полностью изменит ситуацию в регионе.

"США хорошо знают, что у нас смелое руководство и сильные вооруженные силы. Мы за прочный мир и региональную безопасность без присутствия в регионе иностранных сил", - отметил Сафави.

Помощник духовного лидера ИРИ также напомнил, что стратегия США в Западной Азии, в частности, в Сирии, Ираке и Афганистане потерпела поражение, и "американская мощь в настоящее время приходит в упадок".

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон представит в пятницу президенту Дональду Трампу различные варианты ответа на нападение на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco. В Вашингтоне утверждают, что за атаками стоит Тегеран, который все обвинения отвергает. Сообщается, что представители Пентагона назовут главе Белого дома список потенциальных целей в Иране для нанесения по ним воздушных ударов. Между тем американские военные намерены довести до Трампа, что боевые действия против Исламской Республики могут привести к полномасштабной войне.