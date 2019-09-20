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20 сентября 2019 г.

Закон Костромской области от 17 сентября 2019 года № 594-6-ЗКО "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Костромской области на 2020 год"

Дата подписания 17 сентября 2019 г.
Опубликован 20 сентября 2019 г.

Принят Костромской областной Думой 12 сентября 2019 года

Статья 1

Величина прожиточного минимума пенсионера в Костромской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", на 2020 год устанавливается в размере 8 967 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Костромской области С.Ситников

 

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