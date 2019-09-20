Распоряжение главы Республики Крым от 20 сентября 2019 года № 462-рг "Об исполнении обязанностей Председателя Совета министров Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, статьей 18 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" исполнение обязанностей Председателя Совета министров Республики Крым возлагаю на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Юрия Михайловича.

Глава Республики Крым С.Аксенов

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