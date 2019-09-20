Новости

Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена задержан в Чувашии 15:57
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках 15:57
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций 15:51
Беларусь открывает новые горизонты кооперации с Кузбассом 15:50
Море огня: работу батареи "Солнцепеков" сняли на видео 15:44
Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно 15:43
В Петербурге обвиняемая в мошенничестве с жильем оставлена на свободе 15:40
На севере Китая обнаружен один из древнейших городов мира 15:40
Названы главные источники информации для детей 15:33
ЦБ: Овощи в этом году могут начать дорожать раньше обычного 15:32
В кратере на обратной стороне Луны найдено неизвестное вещество 15:25
Медведев поручил помочь городам с вопросом территориального развития 15:21
Власти Москвы рассказали, из каких стран чаще всего приходят инвесторы 15:20
Онкологи назвали причину десятков тысяч случаев заболевания раком 15:20
В Дагестане возбуждено дело на бывшего вице-президента ФК "Анжи" 15:17
Правительство Крыма ушло в отставку 15:06
В Сеть попало видео покушения на полицейских в метро Москвы 15:05
Daimler прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания 15:04
Песков рассказал об отдыхе президента 15:03
ЦБ заявил о проблемах с рабочей силой в России 15:00
В Краснодаре водителя "свадебного кортежа" задержали за стрельбу 14:50
Сергею "Пауку" Троицкому стало плохо возле суда 14:47
За пять лет цены на автомобили в России выросли на 76% 14:38
Трейлер: Джуд Лоу и Блейк Лайвли в боевике режиссера "Рассказа служанки" 14:37
Женская интуиция помогла ученым исправить ошибку столетней давности 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 сентября 2019 г.

Распоряжение главы Республики Крым от 20 сентября 2019 года № 462-рг "Об исполнении обязанностей Председателя Совета министров Республики Крым"

Дата подписания 20 сентября 2019 г.
Опубликован 20 сентября 2019 г.

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, статьей 18 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым" исполнение обязанностей Председателя Совета министров Республики Крым возлагаю на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Юрия Михайловича.

Глава Республики Крым С.Аксенов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Главное сегодня

Песков рассказал об отдыхе президента
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"
В Сеть попало видео покушения на полицейских в метро Москвы
Проекты
Русское оружие
Русское оружие
В США назвали Калининград одной из главных целей в случае войны с РФ
Родина
Родина
19 из 1914-го. "Родина" ищет потомков солдат, похороненных в немецкой земле