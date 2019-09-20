Медведев назвал глупостью слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

Заявление американского военачальника о планах преодоления системы ПРО Калининградской области - глупость, убежден глава кабмина РФ Дмитрий Медведев. Он посоветовал Вашингтону обратить внимание на состояние собственных систем ПРО, не позволивших защитить нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Так премьер прокомментировал слова командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Лихаринга о разработке министерством обороны США плана, якобы "позволяющего преодолеть систему ПВО Калининградской области" в случае "агрессии со стороны России".

"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать, - передает ТАСС слова премьера. - Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами".