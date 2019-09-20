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20.09.2019,  
15:44
Текст:  Антон Валагин

Море огня: работу батареи "Солнцепеков" сняли на видео

Опубликовано видео работы батареи тяжелых огнеметов ТОС-1А "Солнцепек" на учениях "Центр-2019".

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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За насыпью шоссе укрылись девять боевых машин, выставив наружу лишь прямоугольные пакеты с 24 реактивными снарядами в каждом. Стрельба велась залпами по два снаряда с минимальными интервалами - весь боекомплект "Солнцепек" может выпустить за шесть секунд.

После первых же выстрелов огневую позицию заволокло дымом. Отстрелявшись, огнеметы на танковом ходу под пеленой не рассеявшегося еще тумана выехали из укрытий, развернулись и бодро устремились к горизонту. Огневая мощь у "Солнцепеков" чудовищная, но защита слабая - на передовой им лучше не задерживаться.

В поле перед батареей тем временем выросли огромные красно-черные кусты из огня, дыма и вздыбленной земли - это сработали термобарические заряды огнеметов. Особенно они эффективны в горной местности, где отражающиеся от скал ударные волны усиливают друг друга, но на равнине тоже ничего. В месте разрыва снаряда ТОС-1А образуется огненное облако 10-метрового диаметра, залп "Солнцепека" выжигает до четырех гектаров поверхности.

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