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20.09.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

Мужчине отказываются менять права, пока он не докажет, что родился

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autoevolution.com Фото: www.autoevolution.com
Фото: www.autoevolution.com

Альберт Биглер управлял транспортным средством в течение 65 лет в штате Техас. Настало время обновить права, и 95-летний мужчина обратился в соответствующую инстанцию, где получил отказ. У него потребовали свидетельство о рождении, которого у Биглера не было никогда.

Сайт autoevolution.com сообщает, что Биглер в свои годы держится бодро и исправно выполняет свои волонтёрские обязательства перед церковью, до которой он раньше добирался на своём пикапе.

"Но я теперь никто", - смеясь, комментирует ситуацию Альберт Биглер.

Фото: Пресс-служба Daimler.
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В 20-е годы были распространены домашние роды, поэтому никакой информации о Биглере в архивах документов больницы не содержится. Друзья Альберта обратились во всевозможные инстанции ближайших округов в надежде отыскать хоть какие-то сведения, но это не принесло никаких результатов.

В Национальной системе учёта актов гражданского состояния мужчине сказали, что сведений о нём в архивах организации нет. И не дали никаких инструкций к дальнейшим действиям. У Биглера на руках есть документы о крещении и конфирмации, а также документы, подтверждающие, что он является участником Второй мировой войны.

Теперь Альберт Биглер переживает, что ему не продлят лицензию на рыбалку и лишат права голоса.

"Это всё очень важно для меня, и, если отнять у меня это, значит, отнять всё", - резюмировал 95-летний техасец.

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