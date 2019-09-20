На Покровке открылся ресторан Тахира Холикбердиева Peqlo Asian Barbecue

Место для нового самостоятельного проекта краснодарского ресторатора выбрано более чем примечательное. Необистро (а именно так характеризуется тип заведения) занимает пространство той самой легендарной "Булочной" на углу Покровки и Девяткина переулка. Что примечательно - знаменитую мозаичную вывеску на фасаде здания сохранили.

В меню Peqlo Asian Barbecue, которым занимался Иван Ермилов (Prscco bar, Timeout Roof Top bar и Probka), авторская паназиатская кухня с дымом, огнем и острыми нотками - такого в Москве еще не было. Всего около 30 позиций. Есть понятные всем поке, севиче, тар-тар, куриные крылышки BBQ; а есть сложные и даже местами провокационные сочетания. К фирменным можно отнести брискет: говяжью грудину коптят в дровяном смокере более 14 часов при низкой температуре, а затем подают с маринованным огурцом, тыквой, редисом, а также кремом-пюре из капусты кимчи. Этот же брискет кладут в матча-бургер и тако. Интересны лакса с копченым цыпленком и тайский суп со свиными ребрышками. Экзотики в блюда добавляют специи и фрукты из Юго-Восточной Азии.

Зал небольшой, рассчитан на 50 посадок. Кухня открытая: работу главных "технических героев" заведения - американского смокера и гриля, изготовленного на заказ в Челябинске, - можно увидеть собственными глазами.

Коктейльную карту в ресторане делал Владимир Колганов (Dictatura Æstetica Bar, Heineken bar и Pinch). Напитки полностью отражают концепцию заведения - эффект "пекла" присутствует неизменно. Над винной картой работал сомелье "Южан" (еще один проект Холикбердиева) Дмитрий Тимофеев.