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20.09.2019,  
11:29
Текст:  Олег Корякин

Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США

Американский военный ученый спрогнозировал, каким будет вооружение через тридцать лет.
Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Ресурс Defense One сообщает о том, что ученый Исследовательской лаборатории армии Александр Котт создал формулу, предсказывающую, как будет развиваться оружие в будущем.

Для этого ему потребовалось тщательно изучить характеристики оружия за семь веков, начиная с арбалетов и заканчивая танками.

Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
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Вообще технологическим прогнозированием ученые занимаются давно, говорится в статье. Наиболее известным является закон Мура, который позволяет понять, как будет меняться размер и мощность компьютера. В его основе расчеты количества времени, которое требуется для удвоения числа транзисторов в микросхеме, и его влияния на цену. Практика показывает, что с 1965 года этот закон вполне точно работает.

"Формула Котта делает нечто подобное, но с боеприпасами, а не с компьютерными чипами. Он рассматривает такие факторы как год создания оружия, скорость и масса снаряда, вес самого оружия, мобильность, скорострельность, размер экипажа и т.д.", - поясняет автор публикации.

Итак, что же "предсказывает" это формула относительно недалекого будущего?

Судя по прогнозам, солдаты внешне вновь будут походить на рыцарей Средневековья.

По крайней мере, развитие экзоскелетов позволит им к 2050 году увеличить грузоподъемность на 50 процентов. Они смогут носить больше брони и обзаведутся мощным оружием.

Так, пехотинцу будет вполне по силам вести огонь из пулемета, которым сегодня обычно оснащают бронетехнику. В качестве примера приводятся российский "Корд" и китайский QJZ-89.

Фото: Министерство обороны РФ
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Танки тоже станут более мощными, но и более тяжелыми - в среднем около 70 тонн. Они будут вооружены 152 или даже 155-миллиметровыми орудиями, вроде гаубицы М777.

Однако Котт полагает, что появятся и более компактные двухместные танки, которые смогут перемещаться по бездорожью со скоростью 45 километров в час. Они будут способны производить до 10 выстрелов 135-мм снарядами в минуту на расстояние до 5 000 метров.

При этом ученый признает, что его модель не может предвидеть технологические достижения в области материаловедения или лазерной энергетики, которые могут изменить историческую траекторию разработки оружия.

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