Пекин лидирует в АТР по уровню развития инновационной среды

В докладе отмечается, что Пекин и Шанхай занимают 1-е и 3-е места в рейтинге высокотехнологических городов АТР. Они являются приоритетным выбором для традиционных и новых высокотехнологических компаний, которые стремятся к широкой деятельности в АТР. Китайские города Ханчжоу и Шэньчжэнь занимают 6-е и 7-е места соответственно, и они также весьма привлекательны для технологических компаний из-за целого ряда факторов.

Консультант и управляющий директор отдела торговых услуг CBRE в Китае г-жа Хуан Вэй сообщила, что в технологической отрасли Китая наблюдаются беспрецедентные темпы роста. Китай имеет огромное количество научных и технологических специалистов. Число выпускников в области науки и техники, инженерии и математики достигает 4 миллионов в год. Одновременно с этим правительство предпринимает комплексные меры, мотивируя китайских студентов, завершивших обучение за рубежом, возвращаться и работать на благо Родины.

В докладе также отмечается, что Чэнду, Нанкин, Ухань и Сиань являются новыми технологическими городами в Китае, их конкурентоспособность в области инфраструктуры, политики и правил, преференциальных мер, удобства привлечения профессионалов и уровень комфорта условий жизни непрерывно растут.