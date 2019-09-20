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20.09.2019 15:12
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Пекин лидирует в АТР по уровню развития инновационной среды

19 сентября Международная консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости CBRE опубликовала доклад "Технологические города в Азиатско-Тихоокеанском регионе: конкуренция новой Силиконовой долины". В нем отмечается, что Пекин лидирует в АТР по уровню развития инновационной среды - по инновационным условиям его вполне можно сравнивать с Силиконовой долиной, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В докладе отмечается, что Пекин и Шанхай занимают 1-е и 3-е места в рейтинге высокотехнологических городов АТР. Они являются приоритетным выбором для традиционных и новых высокотехнологических компаний, которые стремятся к широкой деятельности в АТР. Китайские города Ханчжоу и Шэньчжэнь занимают 6-е и 7-е места соответственно, и они также весьма привлекательны для технологических компаний из-за целого ряда факторов.

Консультант и управляющий директор отдела торговых услуг CBRE в Китае г-жа Хуан Вэй сообщила, что в технологической отрасли Китая наблюдаются беспрецедентные темпы роста. Китай имеет огромное количество научных и технологических специалистов. Число выпускников в области науки и техники, инженерии и математики достигает 4 миллионов в год. Одновременно с этим правительство предпринимает комплексные меры, мотивируя китайских студентов, завершивших обучение за рубежом, возвращаться и работать на благо Родины.

В докладе также отмечается, что Чэнду, Нанкин, Ухань и Сиань являются новыми технологическими городами в Китае, их конкурентоспособность в области инфраструктуры, политики и правил, преференциальных мер, удобства привлечения профессионалов и уровень комфорта условий жизни непрерывно растут.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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