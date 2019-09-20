Первый полет беспилотного заправщика сняли на видео

В штате Иллинойс совершил первый полет беспилотный заправщик Boeing MQ-25 Stingray. Оторвавшись от земли, аппарат пролетел по заданному маршруту и благополучно приземлился. Полет продолжался более двух часов, сообщили в корпорации.

Полетом Stingray управляли два оператора из аэропорта Мидамерика в Сент-Луисе.

- Успешный тестовый полет MQ-25 за два года до поступления беспилотника на службу - большой шаг вперед. Беспилотные заправщики значительно расширят возможности авиационного крыла, - рассказал руководитель программы беспилотной авиации ВМС США каптина Чад Рид.

Дозаправка в воздухе - ахиллесова пята американской военно-морской стратегии, опирающейся на авианосные ударные группировки (АУГ). Ради снижения массы палубной авиации приходится взлетать с половинным запасом топлива и затем пополнять его в воздухе. Радиус действия палубных истребителей ВМС США без дозаправки - 800 километров. Это лишает применение АУГ смысла против серьезных противников: России и Китая, чьи противокорабельные средства имеют большую дальность.

Расширить зону действия корабельной авиации США рассчитывают, применяя летающие танкеры. Однако они - вместе с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения, - являются первоочередной целью истребителей противника. Решить эту проблему в Пентагоне надеются при помощи беспилотных заправщиков.

Оборонное ведомство США заключило с Boeing контракт на постройку и испытания четырех прототипов MQ-25. От идеи сделать летающий танкер малозаметным для радаров отказались из экономии, тем не менее кое-какие стелс-технологии у Stingray прослеживаются: установленные под углом кили, выполняющие одновременно роль горизонтальных стабилизаторов, и плоское сопло, снижающее заметность аппарата в ИК-диапазоне.