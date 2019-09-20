Подразделения ПВО Сирии успешно уничтожили разведывательный дрон

Силы противовоздушной обороны вечером в четверг обнаружили неизвестный беспилотный летательный аппарат к югу от Дамаска.

How low can you fly your toy mate ? pic.twitter.com/2jT12InULB — @Syrian_MC (@Syrian_MC) September 19, 2019

Делаются предположения, что это был очередной израильский дрон, выполнявший разведывательное задание, возможно, по выявлению наземных объектов или проверке бдительности систем ПВО.

Как передает агентство САНА, вражескую цель вскоре удалось успешно уничтожить. В Сети появилось короткое видео поражения этого БПЛА.

Пока неизвестно, какое оружие применили для пресечения полета нарушителя. Не исключено, что была задействована российская модернизированная зенитная ракетная система "Печора-2М".

Ранее ее уже применяли для нейтрализации беспилотников. Например, несколько лет назад именно такому ЗРК удалось превратить в груду обломков американский MQ-1 Predator, круживший на севере провинции Латакия. Как сообщалось, чтобы справится с незваным гостем, сирийским военнослужащим хватило всего одной ракеты.

Еще одним вероятным кандидатом на эту победу является другая разработка отечественного ВПК - ЗРК "Бук-М2Э". Данная система также успешно показала себя в Сирии. С ее помощью много раз поражались цели, пытавшиеся вторгнуться в воздушное пространство ближневосточного государства.