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20.09.2019,  
05:50
Текст:  Тимур Алимов

Попадание "Искандера-М" по цели сняли на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры тренировочного удара ракетного комплекса "Искандер-М" на полигоне Сары-Шаган в Казахстане во время учений "Центр-2019".

Боевые расчеты Центрального военного округа были переброшены с Урала. Удар нанесен по базе условных террористов, расположенной в нескольких сотнях километров от места дислокации ракетных комплексов.

Фото: Министерство обороны РФ
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Как сообщили в Минобороны РФ, во время отработки практических действий были подготовлены основные и запасные стартовые позиции, проведена топографическая привязка к местности, а также оборудованы площадки для перегрузки ракет.

Кроме того, район расположения ракетных соединений был прикрыт от предполагаемых ударов авиации и крылатых ракет, а также средств дальнего радиолокационного обнаружения и постановщиков помех с помощью комплексов "Панцирь-С".

- По результатам проведения совместного тактического учения подразделения ракетных войск вооруженных сил России и Казахстана успешно поразили цели, а расчеты ПВО осуществили успешное прикрытие стартовых позиций, - заявили в российском военном ведомстве.

Фото: Yuriy Lapitskiy / flickr.com / wikimedia.org
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Командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск вооруженных сил Республики Казахстан полковник Аскар Жоламанов отметил, что подразделениями проведена "большая работа по совершенствованию полевой выучки для умелых действий при совместном выполнении боевых задач".

Семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" предназначен для уничтожения систем ПВО и ПРО и прикрываемых ими объектов. В комплексе "Искандер-М" используется ракета Ракета 9М723 с корреляционной системой наведения и квазибаллистической траекторией движения. Комплекс может поражать цели на дальности до 500 километров, а ракета является практически недостижимой для систем ПРО.

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