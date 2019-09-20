Португалия приблизилась к РФ в таблице УЕФА после фиаско наших клубов

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА. После провала ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы отрыв составляет чуть более 0,3 балла.

Провал "Краснодара" и ЦСКА в стартовых матчах группового раунда Лиги Европы позволил Португалии заметно сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

После первого тура групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы от былого преимущества осталось чуть более 0,3 балла. По состоянию на 19 сентября в активе России 43,216 балла, у португальцев - 42,849 балла.

Напомним, на данный момент Россия занимает шестую строчку, которая дает право выставить в Лиге чемпионов и Лиге Европы по три клуба. Седьмая позиция, которую сейчас занимает Португалия, получает право на два клуба в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы. Уже в следующем туре при неблагоприятном исходе Португалия сможет опередить Россию.