Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Появилась подробная информация о технических характеристиках новейшего российского многофункционального истребителя МиГ-35.

Ее впервые обнародовала корпорация "МиГ", разработавшая и производящая эти машины. При создании одноместного и двухместного самолетов МиГ-35 и МиГ-35Д применялись технологии истребителей пятого поколения. Предсерийные образцы самолета МиГ-35 уже проходят испытания.

Этот истребитель может уничтожать воздушные цели в любое время суток, в том числе и в сложных метеоусловиях. Он также способен поражать наземные и надводные цели. МиГ-35 можно использовать для завоевания господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехвата современных средств воздушного нападения, ударов высокоточным оружием без входа в зону действия ПВО, воздушной разведки и групповых действий. Также этот самолет может применяться как воздушный пункт управления авиагруппами.

Самолет обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения. На нем предусмотрено четырехкратное резервирование по всем каналам управления и имеется нашлемная система целеуказания, а новые двигатели с увеличенной тягой дают возможность осуществлять дозаправку в небе.

В экипаж истребителя могут входить один или два человека. Самолет имеет максимальный взлетный вес 24 500 кг и максимальную внешнюю нагрузку 6 500 кг. Он способен развивать скорость до 2 100 км/ч. Практический потолок оценивается в 16 км, а максимальная дальность полета составляет 3000 км. При этом эксплуатационные перегрузки могут составлять до 9G.

МиГ-35 имеет девять точек внешней подвески. На них он может нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", корректируемые и обычные авиабомбы, неуправляемые ракеты и бомбовые контейнеры от 100 до 500 кг. Также самолет имеет автоматическую 30-миллиметровую пушку.