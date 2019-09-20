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20.09.2019 11:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гонка дронов пройдет в парке "Левобережье" в Москве

Текст: Ирина Огилько

В воскресенье, 22 сентября, в Москве пройдет заключительный этап гонок дронов "Осенний аккорд", организованный Всероссийской лигой гонок дронов (RDR).

Фото: Мосархив
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Как рассказали организаторы, это будут последние соревнования, завершающие сезон полетов беспилотников, которые в течение года соревновались в разных городах страны. Итоги "Осеннего аккорда" станут решающими для участников главной гонки года - суперфинала RDR. Участие в гонках примут более 20 спортсменов. Причем участвовать будут как новички, так и мастера этого вида спорта, на счету многих участие более чем в трех десятках спортивных соревнований. Среди них, например, победители и призеры гонок дронов Евгений Абрамов, Гурычев Александр, Кутыршин Дмитрий и другие.

Регистрация участников начнется в 10.00, потом пройдут тренировочные вылеты. С 12.30 гости парка "Левобережье" смогут поучаствовать в мастер-классе по запуску учебного дрона и мини-дрона или детского беспилотника весом всего 25 граммов. Финальные соревнования на выбывание участников начнутся в 15.30. А в 17.00 пройдет награждение победителей.

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