Первые 110 социальных объектов обеспечили теплом

В Москве начали подавать тепло в социальные объекты. На 16:00 пятницы в 110 социальных объектах города потеплели батареи. Об этом "РГ" рассказали в ПАО "Моэк" - компании, поставляющей тепло в дома города.

- Предприятие начало подавать тепло на объекты социальной сферы по их заявкам, - сообщили "РГ" в пресс-службе энергетической компании. - Подключение к теплу - сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение 5 дней.

Напомним, что в соответствии с законодательством, решение о начале подачи отопления принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже 8 градусов Цельсия. Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября; в 2016 году - 20 сентября.

В случае обнаружения течи, сильного парения следует звонить на "горячую линию" ПАО "МОЭК": 8 (495) 539-59-59 или оставить заявление на сайте "МОЭК Онлайн".

Круглосуточная городская "горячая линия" по теме включения отопления: 8 (800) 100-23-29.