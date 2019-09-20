Власти Москвы рассказали, из каких стран чаще всего приходят инвесторы

Страны Евросоюза, несмотря на санкции, остаются основными экономическими партнерами российской столицы. Об этом на бизнес-форуме в Риге сегодня заявил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин.

В списке основных стран, инвестирующих в проекты российской столицы, значатся Германия, Франция, Италия, Швейцария, Австрия и другие европейские государства. По словам Черемина, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы достиг 250 млрд долларов. А внешнеторговый оборот между московскими организациями и зарубежными партнерами превысил 300 млрд долларов. По странам Балтии показатели не такие оптимистичные.

- К сожалению, последнее время наблюдалась негативная тенденция: объемы внешнеторгового оборота со странами Балтии падали. Мы хотели бы эту ситуацию переломить, - подчеркнул Сергей Черемин. - Например, печальные цифры в Таллине. Там показатели каждый год снижались на 15-18%. Это беспокоит и наших партнеров из Эстонии.

Участники бизнес-форума также говорили о торгово-экономическом сотрудничестве между российской и латвийской столицами, инвестиционном потенциале Москвы и проблемах, которые мешают гражданам обеих стран развивать бизнес.

Дни Москвы в странах Балтии, напомним, стартовали на этой неделе в Таллине, затем переехали в Ригу и Даугавпилс.