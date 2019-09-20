Спасательные силы ТОФ нашли в море капсулу "космического корабля"

Сегодня в акватории Японского море спасательный отряд Тихоокеанского флота вместе с морской авиацией ТОФ провел учение по спасению приводнившегося аппарата космического корабля, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Макет капсулы, которая якобы приземлилась в море, спустил на воду спасательный буксир "Алатау". Рядом с аппаратом включили сигнальные радиомаяки.

Аппарат искали с воздуха: в точку, где предположительно находилась капсула, отправился самолет Ан-26 со спасателями на борту, они, при необходимости, готовы были десантироваться с парашютами. Поиск в море вели спасательный буксир "Алатау" и гидрографическое судно "Антарктида".

Спасительным силам удалось оперативно обнаружить аппарат, отбуксирвоать и поднять его на палубу судна.