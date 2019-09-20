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20.09.2019 04:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Спасательные силы ТОФ нашли в море капсулу "космического корабля"

Текст: Анна Бондаренко

Сегодня в акватории Японского море спасательный отряд Тихоокеанского флота вместе с морской авиацией ТОФ провел учение по спасению приводнившегося аппарата космического корабля, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС
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Макет капсулы, которая якобы приземлилась в море, спустил на воду спасательный буксир "Алатау". Рядом с аппаратом включили сигнальные радиомаяки.

Аппарат искали с воздуха: в точку, где предположительно находилась капсула, отправился самолет Ан-26 со спасателями на борту, они, при необходимости, готовы были десантироваться с парашютами. Поиск в море вели спасательный буксир "Алатау" и гидрографическое судно "Антарктида".

Спасительным силам удалось оперативно обнаружить аппарат, отбуксирвоать и поднять его на палубу судна.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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