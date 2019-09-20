В Хабаровске директора коммунальной организации осудили за смерть ребенка

К двум годам ограничения свободы приговорил суд 35-летнего генерального директора хабаровской коммунальной организации. Мужчину признали виновным в причинении по неосторожности смерти восьмилетнему ребенку (часть 2 статьи 109 УК РФ), сообщается на сайте СК РФ.

Напомним, 2 сентября 2017 года на улице Руднева в краевой столице на маленького ребенка упала металлическая горка. От полученных травм он скончался.

За месяц до этого, 8 августа, конструкцию перемещали по территории двора и, установив на новом месте, не закрепили надлежащим образом. Передвинуть горку поручил генеральный директор коммунальной организации. По правилам, работы должны были проводиться только после получения соответствующего разрешения от управления административно-технического контроля городской администрации. Потом сотрудники ведомства должны были провести приемку и убедиться, что конструкция не представляет опасности. Однако гендиректор проигнорировал все эти требования. Проконтролировать выполнение работ самостоятельно он тоже не посчитал нужным. Халатность привела к трагедии.

В ходе следствия мужчина свою вину не признавал. Но собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы признать его виновным.

31 января 2018 года косвенно виновной в гибели ребенка также признали 39-летнюю начальницу отдела жилищно-эксплуатационного участка данной коммунальной организации. За выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ) женщину лишили свободы на 2,5 года и обязали выплатить родителям погибшего 1 миллион 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.