В Якутске осудили женщину, продавшую дочь

В Якутске вынесен приговор в отношении 29-летней женщины, обвиняемой в продаже новорожденной дочери.

Следствие и суд установили, что в июне 2017 года женщина, имеющая на иждивении трех малолетних детей, родила девочку. Не желая воспитывать ее, она передала новорожденную знакомой, получив за это 300 тысяч рублей. При этом подсудимая оформила отказ от дочери.

Судили ее по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за куплю-продажу человека, совершенную в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Суд учел полное признание женщиной вины и наличие у нее малолетних детей. Подсудимой назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Якутии.

Приговор в законную силу не вступил.

Что касается проданной девочки, она воспитывается в принявшей ее семье. В надзорном органе отметили, что там созданы все условия для воспитания ребенка.