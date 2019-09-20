В Приморье леопардесса Катюша родила двух котят

Обитающая в нацпарке "Земля леопарда" леопардесса Катюша принесла двух котят. Как сообщила "РГ" начальник отдела по связям с общественностью нацпрака Мария Окулова, этот факт должен порадовать хранительниц Катюши - учениц московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ".

В свое время имя леопардессе дали дочери российских военнослужащих из этого пансиона. Узнав о котятах своей подопечной, девочки действительно очень обрадовались.

- Ой, какая хорошая новость! Наша Катюша стала мамой. Два милых котенка - это так здорово! Когда они вырастут у них тоже будут свои детки. А это значит, что дальневосточные леопарды не исчезнут, они будут жить и с каждым годом их будет все больше и больше, - говорит шестиклассница Софья.

- Два котенка - это много или мало? Это ровно столько, чтобы сказать, что процесс пополнения численности леопарда пошел вверх! Наша Катюша - молодец! Она нашла свое предназначение в новом дальневосточном доме. Мы радуемся и восхищаемся! - комментирует известие девятиклассница Елизавета.

Специалисты нацпарка отмечают, что осторожная и заботливая леопардесса долгое время успешно скрывала котят - в объективы автоматических камер детеныши попали уже подростками.