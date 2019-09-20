Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию

На учениях "Центр-2019" вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" доставили на огневой рубеж батарею гаубиц Д-30. Орудия транспортировались на внешней подвеске и опускались непосредственно на позиции для стрельбы.

- Перемещение орудий на внешней подвеске вертолетов Ми-8 осуществлялось впервые. Это позволило перебросить артиллерийские подразделения в разных направлениях в кратчайшие сроки. Подобный способ увеличивает мобильность артиллерии, например, в горных районах с неразвитой дорожной инфраструктурой. А неожиданное появление мощной артиллерии в районе боевых действий значительно усиливает возможности подразделений, - рассказали в Минобороны РФ.

Уникальная транспортная операция прошла на полигоне Донгуз под Оренбургом. Там же другая эскадрилья "Терминаторов" перебросила на внешней подвеске УАЗы.

Дальность стрельбы 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 - 15 километров. Это позволяет вести огонь как по подразделениям противника, атакующим передний край, так и по ближайшим резервам в ходе их выдвижения и развертывания.