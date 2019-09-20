В Кировской области охотник скончался на руках поисковиков

В Кировской области найденный в глухом лесу охотник скончался на руках поисковиков. Об этом "РГ" сообщили в УМВД по региону.

Накануне вечером в отдел полиции обратилась жительница Омутнинска и заявила, что ее 64-летний муж, уехавший рано утром на охоту, до сих пор не вернулся. В результате поисков его пустую машину обнаружили в 15 километрах от города.

На поиски охотника подняли силы полиции со служебно-розыскными собаками, сотрудников местной исправительной колонии, добровольцев. Местность прочесывали около 50 человек.

Утром 19 сентября один из поисковиков обнаружил охотника в глухом лесу в шести километрах от его автомобиля. Хотя мужчина был еще жив, и ему была оказана первая помощь, он скончался.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.