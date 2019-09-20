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20.09.2019 12:47
Проект: В регионах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подготовило производственные объекты к осенне-зимнему периоду

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подготовку производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период и оформило соответствующий паспорт готовности.

Были реализованы сезонные мероприятия в соответствии с утверждённым графиком. Проведено техническое обслуживание систем теплоснабжения 442 зданий и сооружений, подготовлены 30 котельных, более 53 км тепловых сетей, выполнено утепление 506 производственных и административно-бытовых зданий. Системы вентиляции и калориферы переведены в зимний режим эксплуатации.

При подготовке линейной части магистральных трубопроводов было проведено сезонное обслуживание более 1500 единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие, обследовано состояние 200 сооружений, дамб, амбаров, водоспусков. Также специалисты провели ревизию предупреждающих знаков в местах пересечения магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН и МНПП) с железными и автодорогами. Проверена работоспособность систем обнаружения утечек нефти на МН и МНПП, проверены системы телемеханики линейной части. Специалисты провели техническое обслуживание 516 силовых трансформаторов, порядка 91 км кабельных линий 6/10 кВ и 0,4 кВ, более 1700 км воздушных линий 6/10кВ.

На перекачивающих станциях предприятия для эксплуатации в осенне-зимний период подготовлены резервуарные парки.  Проведено сезонное обслуживание 1939 единиц запорной арматуры на технологических трубопроводах, технологическое обслуживание регулирующей арматуры и предохранительных устройств, в том числе систем сглаживания волн давления. Выполнена ревизия фильтров-грязеуловителей, импульсные линии отборов давления заполнены незамерзающей жидкостью.

Кроме того, при подготовке производственной инфраструктуры испытаны автоматические системы пожаротушения, подготовлены инженерно-технические средства охраны. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности в подразделениях АО "Транснефть - Западная Сибирь" создан запас материалов, ГСМ, кислорода, пропана, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Население 58 районов Тюменской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края через СМИ оповещено о местах прохождения трасс магистральных трубопроводов и линий связи.

Цель выполненных мероприятий - обеспечение надежной и бесперебойной работы трубопроводного комплекса в условиях повышенных нагрузок в осенне-зимний период.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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