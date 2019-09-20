Беларусь открывает новые горизонты кооперации с Кузбассом

В самый динамично развивающийся регион с богатым промышленным потенциалом и открытый для инноваций во всех сферах пролег целевой маршрут белорусской делегации во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко. Партнеры по Союзному государству прибыли 20 сентября в столицу Кузбасса, сообщили в посольстве РБ в РФ.

В состав делегации вошли представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и ряда предприятий страны.

Губернатор сибирского края Сергей Цивилев, приветствуя белорусских друзей, выразил уверенность в том, что уникальные преимущества региона будут по достоинству оценены гостями гостеприимного края и "станут толчком к развитию новых направлений для взаимовыгодного сотрудничества".

Ведь старт деловому союзу сибиряков с Синеокой был дан уже много лет назад. Кузбасс сотрудничает с республикой в угольной и металлургической промышленности, агропромышленном комплексе, а также в сфере транспорта, образования, культуры, спорта, молодежной политики и в социальной сфере.

Поэтому основной акцент, который был сделан руководством области, сводится к необходимости продолжения и закрепления сотрудничества, а также развитию новых векторов взаимодействия. Большие возможности для совместной работы открываются в рамках деятельности НОЦ "Кузбасс", который именуют конструктором инновационных идей. Новым направлением сотрудничества может стать и работа на региональной платформе "Чистый уголь - зеленый Кузбасс".

Кстати, товарооборот Беларуси и Кемеровской области только за первое полугодие текущего года составил $102,9 млн и увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В регионе, в частности, отлично зарекомендовали тяжелые минские самосвалы, общее количество которых уже достигло двух с половиной тысяч.