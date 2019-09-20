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20.09.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шквалистый ветер оборвал провода и повалил деревья в Омске

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Омские городские службы устраняют последствия шквалистого ветра, который вывел из строя светофоры, порвал линии электропередач, покорежил уличные конструкции, повалил дорожные знаки и деревья.

Фото: https://vk.com/ufa_ss112
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Помимо этого городским службам пришлось возвращать на место сдвинутые остановочные павильоны.

- Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска минувшим вечером и в течение ночи поступило порядка 50 звонков, основную часть которых составили обращения по поводу перебоев с электричеством и провисания проводов. Все заявки оперативно отрабатывались аварийными бригадами, - сообщили в городском департаменте городского хозяйства. - Никаких иных чрезвычайных ситуаций не произошло.

Ветер бушевал вчера не только в городе, но и районах Омской области. В частности, по данным Россетей, перебои в электроснабжении были зафиксированы в 19 населенных пунктах Тарского и Большереченского районов. В ремонте провисших и оборванных линий задействованы 16 аварийно-восстановительных бригад.

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