Шквалистый ветер оборвал провода и повалил деревья в Омске

Омские городские службы устраняют последствия шквалистого ветра, который вывел из строя светофоры, порвал линии электропередач, покорежил уличные конструкции, повалил дорожные знаки и деревья.

Помимо этого городским службам пришлось возвращать на место сдвинутые остановочные павильоны.

- Всего в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска минувшим вечером и в течение ночи поступило порядка 50 звонков, основную часть которых составили обращения по поводу перебоев с электричеством и провисания проводов. Все заявки оперативно отрабатывались аварийными бригадами, - сообщили в городском департаменте городского хозяйства. - Никаких иных чрезвычайных ситуаций не произошло.

Ветер бушевал вчера не только в городе, но и районах Омской области. В частности, по данным Россетей, перебои в электроснабжении были зафиксированы в 19 населенных пунктах Тарского и Большереченского районов. В ремонте провисших и оборванных линий задействованы 16 аварийно-восстановительных бригад.