В Томске 54-летняя женщина родила пятого ребенка

У 54-летней пациентки Томского областного перинатального центра имени И. Д. Евтушенко появился на свет пятый ребенок. Это первый подобный случай в регионе. Новорожденная и ее мама чувствуют себя хорошо.

Как сообщает пресс-служба Сибирского государственного медуниверситета, жительница Томской области обратилась в клиники вуза в декабре 2018-го, заявив о своем желании в очередной раз стать мамой.

Ее лечащими врачами стали доценты вузовской кафедры акушерства и гинекологии, кандидаты медицинских наук Жанна Гайфулина и Татьяна Скороходова. По словам последней, основные показатели здоровья у матери четверых детей оказались вполне достаточными для того, чтобы выносить и родить еще одного ребенка в таком возрасте. А в отличной форме пациентка находится благодаря регулярным занятиям танцами и здоровому образу жизни.