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20.09.2019 09:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительницу Красноярска заподозрили в пропаганде терроризма

Текст: Ирина Штерман

В отношении 35-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по подозрению в пропаганде терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по региону.

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По информации ведомства, в 2009-ом году женщина связала свою жизнь с радикальным исламистом и уехала с ним в Дагестан, где он вскоре погиб в ходе операции федеральных сил по уничтожению бандформирований.

В 2012 году подозреваемая уехала в Сирию, где второй раз вышла замуж - за человека, подозреваемого в причастности к террористической организации. По возвращении на родину, в Красноярский край, в 2015 году женщина стала размещать в интернете материалы, пропагандирующие терроризм, в частности, материалы о членах запрещенной в России организации "Исламское государство". 

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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