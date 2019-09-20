Жительницу Красноярска заподозрили в пропаганде терроризма

В отношении 35-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по подозрению в пропаганде терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ФСБ по региону.

По информации ведомства, в 2009-ом году женщина связала свою жизнь с радикальным исламистом и уехала с ним в Дагестан, где он вскоре погиб в ходе операции федеральных сил по уничтожению бандформирований.



В 2012 году подозреваемая уехала в Сирию, где второй раз вышла замуж - за человека, подозреваемого в причастности к террористической организации. По возвращении на родину, в Красноярский край, в 2015 году женщина стала размещать в интернете материалы, пропагандирующие терроризм, в частности, материалы о членах запрещенной в России организации "Исламское государство".