Прокуратура выяснит причину пожара в ТРЦ Грозного

Прокуратура Чеченской Республики проверит обстоятельства крупного пожара в самом большом торговом центре Грозного. Об этом в пятницу сообщили в ведомстве.

Напомним, инцидент произошел в четверг вечером в торгово-развлекательном центре "Гранд парк". Как заявляют в прокуратуре, огонь вспыхнул на третьем этаже здания, после чего пламя распространилось на другие помещения.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет, всех находившихся в момент возгорания в здании удалось эвакуировать. Прибывшие на место пожарные потушили пожар, площадь которого составила 700 квадратных метров.

- Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурором республики. Сведения об итогах надзорных мероприятий будут опубликованы на официальном сайте прокуратуры республики и аккаунтах в социальных сетях дополнительно, - заявили в прокуратуре ЧР.

ТРЦ "Гранд парк" расположен в центре Грозного на проспекте Ахмата Кадырова. Совокупная площадь четырехэтажного комплекса - 42,4 тысячи квадратных метров. Это самый большой торгово-развлекательный центр республики. На первом этаже расположены различные магазины и зона кафе.