Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.09.2019,  
15:37
Текст:  Николай Грищенко

Видео: Морпехи Каспийской флотилии захватили плацдарм в Дагестане

В Дагестане подразделения 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО при поддержке авиации 4-й армии ВВС и ПВО в рамках стратегического командно-штабного учения "Центр-2019" произвели высадку морского десанта. Маневры прошли на необорудованном участке побережья Каспия на полигоне "Турали".

Высадке морской пехоты предшествовали действия боевых кораблей и судов Каспийской флотилии и Казахстана. Тральщики разминировали подходы к месту высадки морпехов, а корабли провели огневую поддержку десанта и обстреляли позиции противника.

С воздуха действия 177-го полка прикрывали фронтовые бомбардировщики и истребители, а также вертолеты Ми-35, Ми-24П и Ми-8АМТШ "Терминатор" армейской авиации.

После проведения инженерной разведки аэромобильные группы обеспечили высадку первой волны десанта на плавающих БТР-82. Вторая волна морских пехотинцев закрепила успех и разгромила противника.

Фото: mil.ru
Раскрыты подробные характеристики нового истребителя МиГ-35

Предварительно оценивая итоги учений, командующий ВМФ России адмирал Николай Евменов отметил, что сформированный в декабре 2018 года полк морской пехоты справился с поставленными задачами.

- По результатам учения могу заявить, что положительно оцениваю действия командования флотилии и личного состава. Окончательная оценка будет выставлена руководителем СКШУ "Центр" - начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым, - подчеркнул Николай Евменов.

Отметим, что в учениях на побережье Каспийского моря участвовали 2 500 военнослужащих, более 100 единиц техники и вооружения.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
Турция развернет С-400 "Триумф" в декабре 12:29
Первый полет беспилотного заправщика сняли на видео 11:26
Видео: комплекс "Бук-М2Э" точно уничтожил имитатор крылатой ракеты 18.09.2019
ВМФ России
Возвращение "Овода": как модернизируют знаменитый советский корвет 18.09.2019
Захват острова в Арктике показали на видео 18.09.2019
учения
Сирийский вариант: газотурбинные Т-80БВ получили дополнительную защиту 17.09.2019
Россия впервые применила новую систему подавления "Палантин" 17.09.2019