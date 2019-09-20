Из Петербурга в Швейцарию отправились последователи Суворова

В Швейцарию из Санкт-Петербурга отправилась команда реконструкторов, намеренных повторить легендарный переход Суворова через Альпы, произошедший осенью 1799 года. Причем в то же время года, в той же амуниции, с тем же снаряжением, что и 220 лет назад.Торжественный старт экспедиции, которая готовилась более двух лет, был дан в Государственном мемориальном музее Суворова.

Все мы помним знаменитую картину Сурикова "Переход Суворова через Альпы", при одном взгляде на которую замирает сердце: вот как можно с пушками, ружьями и лошадями штурмовать эти пропасти и вершины?

Испытать на своей шкуре - как именно - и решили современные чудо-богатыри, объединенные идеей проекта.

- Всех нас мотивировали разные нюансы, - говорит один из руководителей Петр Кнопф. - Мастерам-реконструкторам, например, очень важно понять: как вели себя подошвы обуви суворовских солдат, впервые оказавшихся в горной местности? А кто-то религиозен, и для него этот поход - настоящее паломничество…

Впрочем, пока участники переодевались перед торжественным построением, мы задали вопросы многим.

Максиму Леусу 46 лет, 24 из которых он отслужил офицером российской армии, сейчас занимается юридической практикой. А в Суворова влюбился в семь лет.

- Я поздно приохотился к чтению, - рассказывает Максим, - и первая книжка, которую одолел сам, без помощи взрослых, была "Рассказы о Суворове и русских солдатах" Михаила Алексеева, причем проглотил я ее в один день. Помню, как родители меня за это хвалили, а я навсегда зараился мечтой, реализовать которую смогу только сейчас.

К слову сказать, семья Максима и его 83-летняя мама целиком поддерживают его в его необычном увлечении.

- Мама даже советы дает, как себя вести в походе, - смеется Максим, - и очень болеет за то, чтобы нам все удалось.

На самом деле, увлечение исторической реконструкцией - хобби довольно дорогое. Например, аутентичная амуниция обошлась каждому из участников не менее чем в 80 тысяч рублей. А ведь предстоят еще траты на дорогу, питание…

Оно в походе тоже максимально будет приближено к суворовскому: никаких чипсов или бургеров, только каша, солонина, сухарный суп. Рецепты их приготовления в соответствии с исторической правдой, реконструкторы изучили заранее.

Всего в команде около 50 человек, примерно треть из них - россияне, причем не только жители Северной столицы, есть пермяки, сибиряки, москвичи. В Европе к ним присоединятся зарубежные участники проекта - из Великобритании, Германии, Франции. Швейцарская сторона уже готовится к встрече: "суворовцам" предоставят территорию для стоянок, запланировано и их участие в ежегодной торжественной церемонии у памятника русским воинам, на перевале Сен-Готтард и у Чертова моста.

Закончить переход реконструкторы планируют 4 октября, одолев перевал Паникс и воссоздав один из эпизодов битвы в Мутенской долине.

- Походов такого масштаба никто раньше из реконструкторов не совершал, - подчеркивает координатор проекта Борис Мегорский. А на все опасения провожающих говорит :

- У нас есть люди, которые бывали в тех краях, так что, думаю, мы не заблудимся. И не поранимся: на всякий случай часть участников прошли курсы начальной медицинской подготовки.

Стоит отметить, что в период подготовки россияне уже прошли несколько тест-драйвов, опробуя, как поведут себя в условиях суровой нагрузки выполненные по старым чертежам мундиры, сапоги, штиблеты, ранцы. Среди выводов были и тревожные.

- Мне мои ботинки, например, пришлось разнашивать, чтобы не сбивали ноги, - признается Борис. - Несколько дней в этой обуви сына в детсад отводил…

А кому-то пришлось заново приколачивать каблуки и даже переделывать свой спецзаказ, выполненный на одной из обувных фабрик.

- Вообще было трудно, - признается Борис. - И лямки у ранцев и мешков очень неэргономичные, режут плечи, не то что в современных рюкзаках. Но зачем облегчать себе участь, если мы хотим почувствовать все то, что испытывали в походе суворовские солдаты? Ведь ради этого все и затевалось.

Тем, кто, как Борис работает в офисе, пришлось приурочивать к походу отпуск. Как отнеслись к такой трате личного времени и свободных денег жены современных "чудо-богатырей"? Борис лаконичен:

- А у них в этой ситуации только два выхода: или терпеть, или смириться, - говорит он.

51-летний предприниматель из Перми Дмитрий Еремин, один из самых старших участников похода, смеется:

- Моя на эти вопросы всегда так отвечает: это лучше, чем по девкам бы бегал!

Дома у Дмитрия остались двое сыновей-близнецов и взрослая дочь. Говорит: дети с большим энтузиазмом воспринимают отцовское увлечение суворовской реконструкцией, хвастаются в соцсетях, однако составить ему компанию папе не решаются.

А вот Анна Попова, мастер-портной и профессиональный художник уверяет, что втянувшись в это хобби, уже трудно из него выбраться: настолько завораживает воображение возможность прикоснуться к истории, точнее - воссоздать ее своими руками. Все в амуниции суворовских мушкетеров и егерей, выполнено с точным знанием предмета. Для этого Борис Мегорский, Петр Кнопф и другие участники не один день провели в музее Суворова, измеряя пропорции камзолов и рубах, зарисовывая особенности кроя. И даже пуговицы, пряжки, бляхи были отлиты специально привлеченными мастерами в точном соответствии с исторической правдой.

- На 90 процентов все пришлось шить вручную, - поясняет Анна. - На изготовление 15 костюмов ушло примерно восемь месяцев. Каждый состоит из девяти предметов, среди которых суконные штаны-чекчиры, камзол, кафтан, шляпа-двууголка, специальный галстук.

А вот исподних штанов солдатам николаевской России не полагалось, казна обеспечивала их только холщовыми рубахами, а портки, кто хотел, заводил себе сам.

Примечательно, что шерстяные чулки выше колен реконструкторам вязали бабушки и мамы: эту деталь экипировки отдали на личное усмотрение каждого.

Зато все остальное прошло самую строгую проверку на аутентичность: в музее реконструкторы даже подсчитывали количество "хвостиков" в кисточке фетровых шапок, которыми снабжались солдаты.

Лошадей и пушек в походе у наших чудо-богатырей не будет - не удалось разжиться этим видом вооружения. А вот макеты ружей, тоже исполненных в точном соответствии с суворовскими, участники с собой возьмут.

Главный вопрос, который волнует всех участников похода, они сформулировали на своем сайте: сможем ли мы ответить на этот экстремальный вызов из глубины веков? Способен ли сегодня русский человек повторить то, что когда-то сделали его предки? Хотя бы и в условиях мирного времени?

Ответ на него мы узнаем уже совсем скоро.

Кстати

В начале похода реконструкторы посетят Русский лес у немецкого города Вайнгартен, где в суворовские времена находился госпиталь. Там участники установят памятный камень, привезённый из имения Суворова Кончанское, что располагалось на Новгородчине.