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20.09.2019 12:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Новой Земле заступили на боевое дежурство зенитные комплексы С-400

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

На острове Южном архипелага Новая Земля заступил на боевое дежурство полк ПВО Северного флота, оснащенный новыми зенитными ракетными системами С-400.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Арктике развернута система ПВО С-400 "Триумф"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ, новые системы значительно увеличивают зону контролируемого воздушного пространства в Арктике. Прежде новоземельская часть была оснащена комплексами С-300. Затем полк полностью перевооружили, личный состав прошел переобучение для работы с новой техникой.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих в своем диапазоне высот. Новые комплексы ПВО уже несколько лет успешно эксплуатируются в Арктике, они стоят на боевом дежурстве на Кольском полуострове.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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