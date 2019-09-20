На Новой Земле заступили на боевое дежурство зенитные комплексы С-400

На острове Южном архипелага Новая Земля заступил на боевое дежурство полк ПВО Северного флота, оснащенный новыми зенитными ракетными системами С-400.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ, новые системы значительно увеличивают зону контролируемого воздушного пространства в Арктике. Прежде новоземельская часть была оснащена комплексами С-300. Затем полк полностью перевооружили, личный состав прошел переобучение для работы с новой техникой.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих в своем диапазоне высот. Новые комплексы ПВО уже несколько лет успешно эксплуатируются в Арктике, они стоят на боевом дежурстве на Кольском полуострове.