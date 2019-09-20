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20.09.2019 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургский актер Игорь Шибанов умер в пути на гастроли

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ТЮЗа Фото: Пресс-служба ТЮЗа
Фото: Пресс-служба ТЮЗа

Петербургский Театр юного зрителя сообщил о скоропостижной смерти народного артиста России Игоря Шибанова.

Всего полторы недели назад, 14 сентября, Игорь Шибанов отметил 75-летие. В день своего юбилея он последний раз вышел на сцену - в роли Кучумова в спектакле "Бешеные деньги". В  следующий раз он должен был исполнить эту же роль 21 сентября в Краснодаре. Туда труппа ТЮЗа отправилась в рамках проекта "Большие гастроли".  Однако на пути в Сибирь сердце артиста остановилось.

Игорь Шибанов начал работать в ТЮЗе еще будучи студентом. В этом театре он сыграл более девяноста ролей. Среди них Мышиный король в "Щелкунчике мастера Дроссельмейера", Юсов в "Доходном месте", капитан Миронов в "Капитанской дочке", граф Глостер в "Короле Лире", Лепорелло в "Маленьких трагедиях", Беранже в "Носорогах", Тартюф и десятки других.

Фильмография Игоря Шибанова также обширна. В общей сложности он принял участие в 55 проектах. В частности, зрителям он знаком по фильмам Вячеслава Мельникова ("Бедный, бедный Павел"), Алексея Балабанова ("Замок", "Брат", "Про уродов и людей"), Алексея Учителя ("Космос как предчувствие"), а также по роли эксперта в сериале "Улица разбитых фонарей".

Игорь Шибанов был мастером дубляжа. Его голосом в российском прокате говорят Энтони Хопкинс, Филипп Нуаре, персонажи мультфильмов "Король лев" и "Красавица и чудовище".

Однако главным своим предназначением Игорь Шибанов всегда считал работу в театре, подчеркивают в ТЮЗе.

"У каждого ленинградского ребенка был свой ТЮЗ, свои любимые герои, которые сформировали вкус, отношение к жизни, выбор профессии, - говорит об Игоре Шибанове актриса Ольга Маркина. - Очень больно. Кусок детства умер".

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