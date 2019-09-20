Новости

МЧС предупредило о заморозках в Крыму 12:46
Глава Калининградской области ответил на заявление США о прорыве ПВО 12:43
В Ленобласти мать с двумя детьми насмерть отравились газом 12:41
В Боливии найдены артефакты цивилизации Тиуанако 12:38
Иран даст решительный ответ на агрессию США 12:35
В Крыму предложили создать первый в России морской природный парк 12:34
Подкармливавшая Роналду в юности женщина согласилась с ним поужинать 12:30
Госсовет Крыма избрал главу республики 12:29
Турция развернет С-400 "Триумф" в декабре 12:29
В Новороссийске ребенка на несколько дней заперли в квартире 12:28
Число пострадавших в ДТП со "скорой" в Ростове выросло до семи 12:25
Генетики воссоздали облик денисовского человека 12:18
Названа причина убийства курьеров спецсвязи в Брянске 12:08
На Новой Земле заступили на боевое дежурство зенитные комплексы С-400 12:05
Нетленка: Toyota продала 10 миллионов Land Cruiser 12:00
Госсовет Крыма избрал председателя 11:56
Найдена 1000-летняя резиденция первых польских правителей 11:56
В Омске онколога будут судить за смерть 23-летней аспирантки 11:55
"Аэрофлот" вернул вип-залы пассажирам в нескольких городах 11:49
Ученые описали редчайший случай, когда человек пьянеет без алкоголя 11:41
Самолет вернулся в Уфу из-за показаний приборов 11:40
Умер актер из "Игрушки" Шарль Жерар 11:39
В Беларуси выросло число пожилых людей 11:36
В Кировской области охотник скончался на руках поисковиков 11:31
В Челябинске сбитого трамваем пешехода переехала иномарка 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
20.09.2019 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти мать с двумя детьми насмерть отравились газом

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В городе Гатчина Ленинградской области в многоквартирном жилом доме погибли женщина и двое ее малолетних детей. Отец семейства госпитализирован с признаками отравления бытовым газом, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

В Петербурге пенсионерка погибла при прорыве кипятка в квартире

Тела 38-летней женщины, ее 12-летнего сына и 7-летней дочки были найдены в квартире сегодня ранним утром. Следов насильственной смерти не обнаружено, предварительная версия - семья погибла от отравления бытовым газом.

Сейчас назначена судмедэкспертиза, которая подтвердит или опровергнет предварительные версии следствия.

По факту случившегося Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Стоит отметить, что три дня назад в Гатчине от отравления газом погибла женщина. В квартире находились трое ее детей, они выжили и сейчас находятся в больнице.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Из-за давления США голосование по Идлибу зашло в тупик
Военкоматы будут призывать в армию граждан без регистрации
Госсовет Крыма избрал главу республики
На Новой Земле заступили на боевое дежурство зенитные комплексы С-400
СМИ: Россияне могут лишиться сразу нескольких праздников