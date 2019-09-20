В Ленобласти мать с двумя детьми насмерть отравились газом

В городе Гатчина Ленинградской области в многоквартирном жилом доме погибли женщина и двое ее малолетних детей. Отец семейства госпитализирован с признаками отравления бытовым газом, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Тела 38-летней женщины, ее 12-летнего сына и 7-летней дочки были найдены в квартире сегодня ранним утром. Следов насильственной смерти не обнаружено, предварительная версия - семья погибла от отравления бытовым газом.

Сейчас назначена судмедэкспертиза, которая подтвердит или опровергнет предварительные версии следствия.

По факту случившегося Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Стоит отметить, что три дня назад в Гатчине от отравления газом погибла женщина. В квартире находились трое ее детей, они выжили и сейчас находятся в больнице.