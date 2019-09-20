Крымчанин снял на видео пролет Су-27 между скал Мангупа

Редкое видео удалось заснять жителю Крыма, ставшего свидетелем учебных полетов истребителей Су-27 в Крыму.

Разместивший видео в сети Instagram пользователь sania_kurdoglo отметил: "Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах". И действительно, самолет 38-го истребительного авиаполка ВВС России, дислоцированного на плуострове, проносится буквально между скал дневнего пещерного города Мангуп-кале в Бахчисарайском районе и резко взмывает вверх.

По словам руководителя отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева, полеты в крымских горах - часть обычных тренировочных занятий пилотов грозных истребителей.

- Курсы подготовки летчиков и план 2019 учебного года включают в себя полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности.

У крымчан есть еще около месяца, чтоб во время учебных полетов стать свидетелями подобных тренировок.