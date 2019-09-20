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20.09.2019 13:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почему программа энергосбережения Крыма оказалась на грани провала

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму республиканская программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности оказалась на грани провала. Об этом на Ялтинской энергетической конференции "Российские технологии в энергетике" заявила начальник управления энергетического комплекса и энергоэффективности Минтопэнерго РК Юлия Джигирей.

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По ее словам, программа была разработана в РК в 2014 году, но принята только через четыре года. И за это время она не реализована ни в одном направлении. За пять лет было много предложений от потенциальных инвесторов, но реализовать удалось единицы.

- Было более 100 предложений, касающихся уличного освещения. Но только в этом году мы попытаемся реализовать 21 проект, - рассказала Юлия Джигирей.

При этом в Крыму заключен только один энергосервисный контракт.

- Единственный на сегодняшний день энергосервисный контракт реализуется в одной из поликлиник Симферополя. Мы надеемся, что этот опыт будет в ближайшем будущем распространен, - рассказала "РГ" Юлия Джигирей.

Между тем энергосервис - наиболее выгодный для бюджетных организаций способ модернизации без дополнительного привлечения средств. Суть его в том, что оборудование на весь срок контракта находится на сервисном обслуживании исполнителя, благодаря чему заказчик не несет никаких эксплуатационных расходов. Переход на менее энергоемкое оборудование высвобождает 50-80 процентов мощностей, соответственно сокращаются и затраты.

По мнению Юлия Джигирей, программа дала негативные результаты из-за нескольких факторов.

Фото: iStock
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- Программа энергосбережения РК была утверждена в апреле 2018 года. И это случилось уже после принятия закона РК о бюджете на 2018 год. Тем самым, на тот год финансирование программы из республиканского бюджета не предполагалось. А законом о бюджете на 2019 год финансирование мероприятий программы также не предусмотрено, - пояснила Юлия Джигирей.

Ответственным лицом за реализацию положений программы определен ГУП РК "Центр энергосбережения и энергоэффективности". Из-за отсутствия финансирования это предприятие распоряжением Совмина присоединено к ГУП РК "Черноморнефтегаз". Сейчас проводятся необходимые процедуры передачи.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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