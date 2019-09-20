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20.09.2019 16:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба министерства культуры Кубани Фото: Пресс-служба министерства культуры Кубани
Фото: Пресс-служба министерства культуры Кубани

В Краснодаре на 81-м году жизни умер известный актер театра оперетты и кино, заслуженный артист России, солист Краснодарского Музыкального театра ТО "Премьера" Анатолий Бородин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры края.

Анатолий Александрович Бородин родился 27 августа 1939 года. Он выпускник Ростовского педагогического института. Во время службы в армии был солистом образцово-показательного оркестра Северо-Кавказского военного округа. Одновременно поступил в Ростовское музыкальное училище, после окончания которого был приглашен на работу в Саратовский областной театр оперетты.

В ноябре 1975 года Бородин стал солистом-вокалистом Краснодарского Музыкального театра. Здесь он сыграл более 200 ролей. Среди них - Петр Первый в "Табачном капитане", Бартоло в "Севильском цирюльнике", Назар в "Свадьбе в Малиновке".

В 1988 году он снялся в известном фильме Станислава Ростоцкого "Из жизни Федора Кузькина", затем в кинолентах "Супермен", "Убийство на "Ждановской", в телевизионных сериалах "Бомбила", "Братаны" и "Судья".

В родном Краснодаре параллельно с выступлением на сцене ТО "Премьера" Анатолий Бородин совместно с оркестром русских народных инструментов "Виртуозы Кубани" подготовил и исполнил чтецкие программы для детей, которые пользовались большим успехом у юных зрителей.

По словам коллег, в ближайшее время должен был состояться бенефис, посвященный юбилею талантливого артиста. Теперь это будет вечер его памяти.

Тем временем

Прощание с артистом состоится в понедельник, 23 сентября, в 11 часов в Краснодарском Музыкальном театре (ул. Красная, 44).

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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