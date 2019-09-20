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20.09.2019 20:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе лошадь раздробила лицо 4-летней девочки

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Следственные органы СК РФ по Республике Крым и Севастополю начали процессуальную проверку сведений из СМИ о травмировании 4-летней девочки, которая получила травмы лица в результате удара копытом жеребенка. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

- Следственный отдел по Балаклавскому району предварительно установил, что семья из Ярославля приехала на отдых в Крым, поселившись в частном секторе Байдарской долины Балаклавского района, - рассказали в ведомстве. - Во время прогулки семья встретила лошадей, которое шли с водопоя на свободном выгуле. Ребенок подошел к жеребенку сзади, и животное лягнуло девочку в правую часть лица.

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В результате ребенок с рваными ранами и многооскольчатым переломом правой части лица был госпитализирован в Центр охраны здоровья матери и ребенка. Там девочке успешно провели сложную операцию.

- Следователи уже навестили девочку в больнице, а также оказывают помощь родителям во временном размещении, - уточнили в управлении.

Следователи уже допросили родителей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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