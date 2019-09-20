В Севастополе заложили памятник в честь окончания Гражданской войны

Министр культуры России Владимир Мединский и кинорежиссер Никита Михалков установили в Севастополе закладной камень на месте будущего памятника в честь окончания Гражданской войны. Мемориал планируется открыть в ноябре 2020 года, к 100-летию Русского исхода.

Для памятника выбрано место на берегу Карантинной бухты с видом на Херсонес Таврический.

- Отсюда, от берегов Крыма и Севастополя, ушли корабли с остатками русской армии, - сказал Владимир Мединский. - Ни в одной Гражданской войне не бывает победителей, всегда все проигравшие. Одни получили разруху, голод, миллионы бездомных детей, а другие лишились своей родины, но все хотели свободы и справедливости. Этот памятник очень актуален. Он не только том, что было 100 лет назад, он о том, что может быть сегодня и завтра.

Никита Михалков отметил, что к памятнику может быть разное отношение, но нельзя позволить себе ошибаться в оценке того, что происходило в нашей стране 100 лет назад.

- Эта война расколола огромную страну. Она принесла столько несчастья и, по большому счету, была страшней, чем следующая кровопролитнейшая Великая Отечественная, - сказал Михалков. - Дело не в количестве жертв, а в смысле этих жертв. Когда вы ведете войну с внешним врагом, консолидируетесь ради общей победы, это святое дело, и никто не может оспорить значение и смысл. А когда идет Гражданская война, то люди как бы отстаивают свою правду, а в результате теряют все, и правду в том числе. И сегодня необходимо понимать, что любая искра, которая разожжет противостояние внутри страны, может стоить катастрофы не только нам, но и всему миру.

Инициатором установки памятника выступает Российское военно-историческое общество. По словам Владимира Мединского, концепция монумента еще не окончательно утверждена и будет выставлена на суд общественности.

- Когда будут выбраны лучшие варианты творческим советом Российского военно-исторического общества, мы еще раз представим их на общественные слушания, - сказал министр.

Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, территория вокруг будет благоустроена и станет новым общественным пространством.