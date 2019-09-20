В Севастополе заложили памятник в честь окончания Гражданской войны

Новости

Верховный суд Абхазии отказался признать недействительными итоги II тура выборов 17:10
На Украине не исключили возможности покупки российского газа 17:08
Мужчине отказываются менять права, пока он не докажет, что родился 17:00
Суд вновь отказал бывшему президенту Армении Кочаряну в освобождении 16:49
Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин 16:36
Совет Федерации выберет председателя 25 сентября 16:29
Су-34 сбросили 300 фугасных бомб в ходе учений "Центр 2019" 16:25
Mazda может выпустить спорткар RX-9 с роторным двигателем 16:22
В Дагестане осужденные попытались устроить бунт в колонии 16:20
В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом 16:16
В Сочи открылся первый фестиваль воздушных шаров 16:16
Умер Ларри Уоллис, гитарист оригинального состава Motörhead 16:07
Рособрнадзор приостановил аккредитацию рязанского филиала МГИК 16:05
Сборная России уступила Японии в стартовом матче Кубка мира по регби 16:04
В Томске 54-летняя женщина родила пятого ребенка 16:01
Зеленского до слез рассмешила шутка про усы Лукашенко 16:01
Подозреваемый в убийстве нижегородского бизнесмена задержан в Чувашии 15:57
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках 15:57
Украинский МИД заявил о деградации антироссийских санкций 15:51
Беларусь открывает новые горизонты кооперации с Кузбассом 15:50
Море огня: работу батареи "Солнцепеков" сняли на видео 15:44
Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно 15:43
В Петербурге обвиняемая в мошенничестве с жильем оставлена на свободе 15:40
На севере Китая обнаружен один из древнейших городов мира 15:40
Названы главные источники информации для детей 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
20.09.2019 17:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Севастополе заложили памятник в честь окончания Гражданской войны

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Министр культуры России Владимир Мединский и кинорежиссер Никита Михалков установили в Севастополе закладной камень на месте будущего памятника в честь окончания Гражданской войны. Мемориал планируется открыть в ноябре 2020 года, к 100-летию Русского исхода.

Для памятника выбрано место на берегу Карантинной бухты с видом на Херсонес Таврический.

- Отсюда, от берегов Крыма и Севастополя, ушли корабли с остатками русской армии, - сказал Владимир Мединский. - Ни в одной Гражданской войне не бывает победителей, всегда все проигравшие. Одни получили разруху, голод, миллионы бездомных детей, а другие лишились своей родины, но все хотели свободы и справедливости. Этот памятник очень актуален. Он не только том, что было 100 лет назад, он о том, что может быть сегодня и завтра.

Никита Михалков отметил, что к памятнику может быть разное отношение, но нельзя позволить себе ошибаться в оценке того, что происходило в нашей стране 100 лет назад.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе перезахоронили останки погибших в Крымскую войну

- Эта война расколола огромную страну. Она принесла столько несчастья и, по большому счету, была страшней, чем следующая кровопролитнейшая Великая Отечественная, - сказал Михалков. -  Дело не в количестве жертв, а в смысле этих жертв. Когда вы ведете войну с внешним врагом, консолидируетесь ради общей победы, это святое дело, и никто не может оспорить значение и смысл. А когда идет Гражданская война, то люди как бы отстаивают свою правду, а в результате теряют все, и правду в том числе. И сегодня необходимо понимать, что любая искра, которая разожжет противостояние внутри страны, может стоить катастрофы не только нам, но и всему миру.

Инициатором установки памятника выступает Российское военно-историческое общество. По словам Владимира Мединского, концепция монумента еще не окончательно утверждена и будет выставлена на суд общественности.

- Когда будут выбраны лучшие варианты творческим советом Российского военно-исторического общества, мы еще раз представим их на общественные слушания, - сказал министр.

Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, территория вокруг будет благоустроена и станет новым общественным пространством.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Никита Михалков РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали отношения Беларуси с Евросоюзом
В Совфеде призвали не бояться отмены ряда актов о профессиональных праздниках
На Украине не исключили возможности покупки российского газа
Песков рассказал об отдыхе президента
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"