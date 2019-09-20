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20.09.2019 13:14
Проект: В регионах

Бюджет Ямала увеличен в результате взвешенной бюджетной и налоговой политики

Комитет окружного парламента по экономической политике, бюджету и финансам рассмотрел поправки в окружной бюджет текущего года и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Как пояснил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин, с учетом увеличения доходы и расходы окружного бюджета на 2019 год составят 215,3 млрд рублей. На 2020 год - 186,2 млрд рублей, на 2021 год - 192,2 млрд рублей. Бюджет в уточненной редакции сформирован без дефицита и сохранит сбалансированность.

Виктор Казарин отметил, что получение дополнительных доходов в окружной бюджет обусловлено увеличением поступлений налога на прибыль организаций, а также ростом поступлений по налогу на имущество организаций в связи с вводом в эксплуатацию в конце 2018 года основных средств предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Дополнительные поступления окружного бюджета будут направлены на финансирование социально-значимых обязательств, реализацию региональных национальных проектов на территории автономного округа.

В частности, дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 19,6 млрд рублей в 2019 году будут направлены на увеличение финансирования строительства объектов государственной и муниципальной собственности; на переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания; на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья.

За счет дополнительных поступлений увеличено финансирование строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта региональных и местных автомобильных дорог общего пользования.

Кроме того, дополнительные доходы направлены на решение таких приоритетных задач, как обеспечение минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума, а также повышение оплаты труда работникам государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации. Увеличены расходы на проведение капитального ремонта и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы.

- Возможность увеличения финансирования значимых для автономного округа направлений - это еще и результат взвешенной бюджетной и налоговой политики, проводимой на территории автономного округа. Все мероприятия, направленные на стимулирование инвестиционной активности, увеличение налогового потенциала, а также на создание условий для укрепления финансового положения крупнейших налогоплательщиков автономного округа, малого и среднего бизнеса, дают свои результаты - доходы бюджета имеют устойчивую тенденцию к росту. В свою очередь это позволяет гарантированно реализовывать задачи, поставленные в рамках национальных проектов, развивать экономику автономного округа, улучшать жизнь ямальцев, - сказал первый заместитель Председателя окружного парламента.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО

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