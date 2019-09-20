Юбилейный нефтегазовый форум собрал в Тюмени около 3300 участников

Открытие нового завода в индустриальном парке "Боровский" стало важнейшим событием финального дня Тюменского нефтегазового форума (ТНФ). Сам форум, по счету уже десятый, прошел при небывалом количестве участников и прочно закрепил за собой статус одной из самых авторитетных в стране и на евразийском континенте дискуссионных площадок по вопросам разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородных ресурсов.

В "Боровском" с участием главы региона Александра Моора запущен завод по выпуску газопоршневых электростанций. Показательный факт: решение о создании производства было озвучено два года назад во время работы восьмого ТНФ. Станции, являющие собой эталон высоких технологий, оснащенные производительными и экономичными двигателями от ведущих мировых производителей, позволяют обеспечить надежное энергоснабжение на отдаленных месторождениях. Станции, как и некоторые другие образцы современного оборудования и машин для предприятий отрасли, демонстрировались буквально у стен Тюменского технопарка, где проходил форум. Инвестор же, построивший завод, - ООО "ЭнергоТехСервис" - один из генеральных партнеров ТНФ, организатор сессии "Инновационные решения в энергоснабжении нефтегазовой отрасли".

В целом в течение трех дней прошли семь стратегических, пленарных сессий и заседаний с обсуждением широкого круга актуальных проблем: перспективы отечественного и мирового газового рынков, модернизация экономики в связке с добычей углеводородов, рентабельность отрасли и налоговые стимулы, цифровая трансформация ТЭК, глобальные тренды в сфере профессиональной подготовки и территориально-отраслевые рынки труда. Состоялись восемь круглых столов и конференций. Особенностью юбилейного съезда стали технологические дни. Их провели "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Новатэк". Словом, программа ТНФ-19 была чрезвычайно насыщенной.

В дебатах, которые приковывали к себе внимание компетентными и откровенными выступлениями, приняли участие глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, замминистра энергетики Павел Сорокин, тюменский и ямальский губернаторы Александр Моор и Дмитрий Артюхов, президент Сколково Андрей Шаронов, председатель профильного комитета Госдумы Павел Завальный, председатель экспертной группы по управлению ресурсами ЕЭК ООН Дэвид Макдональд и другие видные иностранные эксперты. К слову, на форуме работали представители около трех десятков государств и множества зарубежных компаний. Они смогли напрямую общаться с топ-менеджерами и главными специалистами ведущих предприятий топливно-энергетического комплекса РФ.

В ходе форума заключен ряд соглашений. Упомянутый выше "ЭнергоТехСервис" договорился с инвестиционной группой "Атон" о публичном фондировании компании через программу биржевых облигаций, а с австрийской компанией INNIO - о поставке новому тюменскому заводу партии газопоршневых двигателей и линии по ремонту узлов таких двигателей. Руководители Агентства инфраструктурного развития Тюменской области и ООО "ТД Нефтесервис" подписали документ о реализации проекта по строительству инновационного завода по производству готовых тампонажных смесей на территории индустриального парка "Богандинский". Соглашение о сотрудничестве достигнуто между Тюменским индустриальным университетом и компанией Вaker Hughes. Помимо того вуз скрепил меморандумом о взаимопонимании отношения с Технологическим университетом имени Шарифа из Тегерана. Компания "Цифра" объявила о приобретении за 9 миллионов долларов контрольного пакета "Геонавигационных технологий" с целью достижения синергетического эффекта от внедрения уникального программного комплекса и скорейшего выхода на рынки зарубежных нефтедобывающих регионов.

- Экономика Тюменской области всегда ориентировалась на нефтегазовую сферу, промышленность развивалась благодаря производству продукции и оказанию услуг нефтегазовым компаниям. Наши образовательные учреждения десятилетиями готовят специалистов для них. У нас базируются научно-исследовательские подразделения и институты крупнейших нефтегазовых компаний. В Тюменской области 80 процентов всех инвестиций связаны с добычей углеводородов, газохимией. Мы не меняем вектор развития после прочтения очередного прогноза об изменении структуры энергоносителей. Мы ставим перед собой очень амбициозную задачу - стать для отрасли интеллектуальным центром. Ведь добыча нефти и газа тесно сопряжена с наукой, с инновациями, с внедрением этих инноваций, - говорит Александр Моор.

Справка "РГ"

Тюменский нефтегазовый форум впервые прошел в 2010 году, собрав около шестисот участников. Их количество с тех пор выросло более чем впятеро - в этом году на ТНФ зарегистрировался 3271 человек. Параллельно с форумом проходит выставка "Нефть и газ. ТЭК", где экспонируются разработки свыше 80 отечественных и иностранных компаний.