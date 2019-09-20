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20.09.2019,  
16:25
Текст:  Юлия Мякишева

Су-34 сбросили 300 фугасных бомб в ходе учений "Центр 2019"

В рамах стратегических учений "Центр-2019" многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по стратегически важным объектам "противника".

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
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24 самолета сбросили примерно 300 авиационных фугасных бомб на полигон Донгуз в Оренбургской области. Вес каждого снаряда 250 килограммов. Экипажи вылетели с аэродрома Шагол в Челябинске.

- Чтобы преодолеть систему противовоздушной обороны "противника", Су-34 применили бортовой комплекс "Хибины", и нанесли удары по зенитным комплексам и бронетехнике, - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бортовой комплекс "Хибины" - сигарообразные контейнеры на законцовках крыла самолета. Предназначен для задержки обнаружения истребителя противником.

Среди преимуществ Су-34 - большая дальность действия (до 4 000 км) и высокая скорость полета - до 1 900 км/ч. Бомбардировщик может нести до 8 тонн боевой нагрузки.

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