Видео: Ту-22 применили полутонные бомбы

Минобороны РФ опубликовало видео работы дальних ракетоносцев Ту-22М3 по целям на земле. Бомбометания прошли в рамках стратегических учений "Центр-2019".

Экипажи самолетов дальней авиации нанесли массированный удар по полигонам в Курганской и Свердловской областях. Мишени, изображавшие бронетехнику, бетонные укрытия и подземные командные пункты, были уничтожены.

- В авианалете также приняли участие бомбардировщики Су-34, - рассказали в военном ведомстве.

Бомбы калибром 250 и 500 килограммов сбрасывали с высоты 1000-2000 метров. Ту-22М3 заходили на цели попарно, бомбардировщики Центрального военного округа атаковали полигон четырьмя сразу. В тренировке задействовали до 20 самолетами.

Основной целью дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 являются авианосные ударные группировки в море - самолет может нести три крылатые тяжелые ракеты Х-22, а в модернизированном варианте его планируется оснастить гиперзвуковыми "Кинжалами". Для ударов по суше Ту-22М3 может быть вооружен 24 тоннами бомб.