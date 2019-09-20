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20.09.2019,  
09:02
Текст:  Антон Валагин

Видео: Ту-22 применили полутонные бомбы

Минобороны РФ опубликовало видео работы дальних ракетоносцев Ту-22М3 по целям на земле. Бомбометания прошли в рамках стратегических учений "Центр-2019".

Фото: скриншот youtube.com
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Экипажи самолетов дальней авиации нанесли массированный удар по полигонам в Курганской и Свердловской областях. Мишени, изображавшие бронетехнику, бетонные укрытия и подземные командные пункты, были уничтожены.

- В авианалете также приняли участие бомбардировщики Су-34, - рассказали в военном ведомстве.

Бомбы калибром 250 и 500 килограммов сбрасывали с высоты 1000-2000 метров. Ту-22М3 заходили на цели попарно, бомбардировщики Центрального военного округа атаковали полигон четырьмя сразу. В тренировке задействовали до 20 самолетами.

Основной целью дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 являются авианосные ударные группировки в море - самолет может нести три крылатые тяжелые ракеты Х-22, а в модернизированном варианте его планируется оснастить гиперзвуковыми "Кинжалами".  Для ударов по суше Ту-22М3 может быть вооружен 24 тоннами бомб.

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Фото: Yuriy Lapitskiy / flickr.com / wikimedia.org
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