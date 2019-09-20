Российские ракеты составляют основу ударной мощи алжирских ВВС

Kh-31 in the back pic.twitter.com/5j8g8uIRWR— KAD-GHANI (@kad_ghani) 15 сентября 2019 г.
Алжирский блогер KAD-GHANI напомнил своим читателям в Twitter, чем они вооружены. Так, в арсенал ракет класса "воздух-воздух" входят уже хорошо себя зарекомендовавшие российские Р-77. Они оборудованы помехозащищенными активными головками самонаведения, позволяющими реализовывать принцип "выстрелил и забыл", и могут уничтожать различные цели на дистанциях до 80 км. При собственном весе в 175 кг, боеголовка такого боеприпаса весит 22 кг и начинена стержневыми микрокумулятивными элементами высокой поражающей способности.
Ракеты средней дальности Р-27 в зависимости от модификации оснащаются полуактивными, пассивными, радиолокационными и тепловыми головками самонаведения. Максимальная дальность полета достигает 95 - 110 км. Масса - 350 кг, а стержневая боевая часть весит до 39 кг.
Еще одним известным представителем российского авиационного оружия является высокоманевренная ракета малой дальности Р-73. Ее оборудовали всеракурсной инфракрасной системой наведения. При весе более 100 кг она может поражать цели, летящие на удалении до 30 км.
Для выполнения миссий "воздух - земля" также имеется большой ассортимент различных бомб, неуправляемых и высокоточных ракет, самой мощной из которых является Х-59МЭ с телевизионно-командной системой наведения. Ее масса - 930 кг. Боевая часть весит до 320 кг. Дальность полета - 115 км.
18 сентября 2019 г.