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20.09.2019,  
14:53
Текст:  Алексей Моисеев

Российские ракеты составляют основу ударной мощи алжирских ВВС

Самыми современными самолетами военно-воздушных сил Алжира являются Су-30МКА. "Сухие" этой модели считаются одними из лучших в мире в своем классе. Эти многоцелевые крылатые машины могут не только на равных вести воздушные бои с любыми западными истребителями, но и наносить высокоточные удары по наземным целям.

Алжирский блогер KAD-GHANI напомнил своим читателям в Twitter, чем они вооружены. Так, в арсенал ракет класса "воздух-воздух" входят уже хорошо себя зарекомендовавшие российские Р-77. Они оборудованы помехозащищенными активными головками самонаведения, позволяющими реализовывать принцип "выстрелил и забыл", и могут уничтожать различные цели на дистанциях до 80 км. При собственном весе в 175 кг, боеголовка такого боеприпаса весит 22 кг и начинена стержневыми микрокумулятивными элементами высокой поражающей способности.

Ракеты средней дальности Р-27 в зависимости от модификации оснащаются полуактивными, пассивными, радиолокационными и тепловыми головками самонаведения. Максимальная дальность полета достигает 95 - 110 км. Масса - 350 кг, а стержневая боевая часть весит до 39 кг.

Фото: youtube.com
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Еще одним известным представителем российского авиационного оружия является высокоманевренная ракета малой дальности Р-73. Ее оборудовали всеракурсной инфракрасной системой наведения. При весе более 100 кг она может поражать цели, летящие на удалении до 30 км.

Для выполнения миссий "воздух - земля" также имеется большой ассортимент различных бомб, неуправляемых и высокоточных ракет, самой мощной из которых является Х-59МЭ с телевизионно-командной системой наведения. Ее масса - 930 кг. Боевая часть весит до 320 кг. Дальность полета - 115 км.

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